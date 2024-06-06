رابط الإستعلام عن نتائج الثاني عشر بالرقم المدني 2024 الكويت عبر results.moe.edu.kw

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت عن توفير رابط إلكتروني يمكن من خلاله للطلاب الإستعلام عن نتائج الثاني عشر بالرقم المدني 2024 الكويت، هذا النظام يسمح للطلاب بالحصول على نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة لزيارة المدارس، تواصل الوزارة متابعة عملية التصحيح وتدقيق الدرجات بعناية فائقة لضمان الدقة قبل اعتماد النتائج رسمياً.

نتائج الثاني عشر بالكويت 2024

ستقوم وزارة التربية والتعليم الكويتية بنشر نتائج الصف الثاني عشر إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى منصة “سهل” وموقع “المربع المدني” التابع للوزارة، هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل العملية وتوفير الوقت للطلاب وأولياء الأمور، أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتائج مباشرة بعد الإنتهاء من مراحل التصحيح ورصد الدرجات، وذلك للتخفيف من حالة القلق التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج هذا العام الدراسي، الذي يحظى بأهمية بالغة.

الإستعلام عن نتائج الثاني عشر بالرقم المدني 2024 الكويت

أوضحت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن نتائج الثاني عشر بالرقم المدني 2024 الكويت قيد الإعتماد الرسمي وستُعلن قريبًا، الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتائجهم باستخدام الرقم المدني، حيث قامت الوزارة بتهيئة الموقع لرفع النتائج فور اعتمادها، أشارت الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة متناهية من قِبل كوادر تعليمية متميزة لضمان حقوق الطلاب في التقييم العادل، للإستعلام عن النتائج، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية: