أخبار الوجبة السابعة.. “وزارة العمل” تُعلن خبر جديد حول الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية من أكثر البرامج التي تقوم بدعم شريحة كبيرة من المواطنين في العديد من المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه الوجبة تعمل توفير راتب شهري يتم الحصول عليه من قبل المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لكن الوجبة السابعة التي عليها الدور تأخرت بشكل كبير عن الوجبات السابقة، مما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عن سبب التأخير حتى الألن، كم سنوضحه لكم في السطور التالية.

الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات السابقة، نظرًا لعدم استكمال دراسة باقي البيانات والطلبات التي تم إدخالها من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم، بالإضافة كذلك على عدم تدبير التمويل اللازم توزيعه على جميع المواطنين والمتقدمين في برنامج الرعاية، وفي حالة الإنتهاء من هذه الإجراءات سيتم العمل على إعلان الوجابة وصدورها في أقرب وقت.

كيف أستعلم عن كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالإستعلام عن كشوفات الوجبة السابقة من الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-