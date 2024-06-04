“تابع كل جديد على إم بي سي” استقبل الآن تردد قنوات mbc الجديد 2024 بأعلى جودة

تعتبر قنوات ام بي سي من أكثر القنوات الفضائية التي تتميز بعرضها لأفضل الأفلام بشكل حصري و بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع أثناء المحتوى، مما جعلها من القنوات المميزة في الوطن العربي، حيث تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، أيضا تتيح أفضل المسلسلات العربية والمصرية بتقنية حديثة، تسعى أن تتيح المسلسلات الحصرية في شهر رمضان، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاهدة، لذلك يزداد البحث عن ترددها من قبل الكثير من الأشخاص، لذلك وفرنا لكم تردد قنوات mbc الجديد 2024 لمتابعة أحدث المسلسلات بجودة HD مع معرفة أهم مسلسلات التي تتيحها.

تردد قنوات mbc الجديد 2024

تهتم إدارة القناة بتحديث ترددها بشكل مستمر من أجل أن توفر قوة إشارة لجميع مشاهديها، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة MBC1 على نايل سات

القناة: MBC1

التردد: 11559.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC2

القناة: MBC2

التردد: 12284.

معامل الترميز: 27500.

معامل الترميز: عمودي.

تردد قناة إم بي سي مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC Drama على نايل سات

القناة MBC Drama.

التردد: 11276.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC4

القناة: MBC4.

التردد: 11559.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC Bollywood

القناة: MBC Bollywood.

التردد: 12284.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC Action

القناة: MBC Action.

التردد: 12467.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي مصر 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل القنوات على جهاز التلفزيون

تعتبر من أسهل القنوات السهلة في تنزيلها، لأنها تعتمد على تقنية اتش دي مما يسهل على المواطن تنزيل القناة بكل سهولة، للتعرف على خطوات تنزيلها، تابع فيما يلي: