“راتبك بزيادة 700.000 دينار مصرف الرافدين“.. وزارة المالية العراقية تكشف خبر سار لهذه الفئات!!

Mahmoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“راتبك بزيادة 700.000 دينار مصرف الرافدين“.. وزارة المالية العراقية تكشف خبر سار لهذه الفئات!!
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، مؤخرا تم الإعلان عن قرار جديد يهم قطاع كبير من الشعب العراقي وهو رفع رواتب المتقاعدين، وأثلج هذا القرار صدور الملايين ممن كانوا يعتمدون على راتب التقاعد بشكل أساسي وأصبح لا يكفي تلبية متطلباتهم مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وقد أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل القرار للرد على التساؤلات الكثيرة المطروحة حول الزيادة الأخيرة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد صرف الرواتب والحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بعد الزيادة وكيفية الاستعلام عن الرواتب الكترونيا.

تتيح وزارة المالية العراقية خدمة الكترونية تمكن المواطنين المستفيدين من رواتب التقاعد من معرفة كل تفاصيل الراتب مثل موعد الصرف وقيمته بعد الزيادة الأخيرة وغيرها، وفيما يلي رابط وخطوات الاستعلام :

  • الدخول الى موقع وزارة المالية الالكتروني عبر الضغط هنا.
  • الانتقال الى خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الموجودة ضمن قائمة الخدمات الالكترونية.
  • ادخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على “استعلام”.
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Mahmoud

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