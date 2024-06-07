“راتبك بزيادة 700.000 دينار مصرف الرافدين“.. وزارة المالية العراقية تكشف خبر سار لهذه الفئات!!

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، مؤخرا تم الإعلان عن قرار جديد يهم قطاع كبير من الشعب العراقي وهو رفع رواتب المتقاعدين، وأثلج هذا القرار صدور الملايين ممن كانوا يعتمدون على راتب التقاعد بشكل أساسي وأصبح لا يكفي تلبية متطلباتهم مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وقد أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل القرار للرد على التساؤلات الكثيرة المطروحة حول الزيادة الأخيرة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد صرف الرواتب والحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بعد الزيادة وكيفية الاستعلام عن الرواتب الكترونيا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين بعد إعلان مجلس الوزراء العراقي عن زيادة رواتب المتقاعدين بهدف رفع مستوى الدخل وتحسين معيشتهم ومساعدتهم على عيش حياة كريمة يستطيعون فيها توفير احتياجاتهم دون أي ضغوط مادية، قامت وزارة المالية العراقية بإصدار بيان كشفت فيه كل ما يخص قرار الزيادة، حيث أعلنت عن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد من خمسمائة الف دينار عراقي الى سبعمائة الف دينار، كما أوضحت أيضا موعد الصرف القادم لرواتب المتقاعدين والذي من المقرر أن يكون في الأول من يوليو والذي سيوافق يوم اثنين، ومن المعروف أن مواعيد صرف الرواتب ثابتة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ولا تتغير الا في حالة موافقة يوم الصرف ليوم عطلة رسمية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

تتيح وزارة المالية العراقية خدمة الكترونية تمكن المواطنين المستفيدين من رواتب التقاعد من معرفة كل تفاصيل الراتب مثل موعد الصرف وقيمته بعد الزيادة الأخيرة وغيرها، وفيما يلي رابط وخطوات الاستعلام :