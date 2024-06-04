موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو في السعودية 1445 وهل يوجد زيادة جديدة على رواتب عيد الأضحى؟

موعد صرف رواتب المتقاعدين أعلنت عنه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال بعض الخدمات الإلكترونية وخاصة مع وجود أنباء حول زيادته، ولذلك تساءل الكثير عن موعد الصرف وهل سيتم صرفها في الموعد المحدد أو لا، وافتنا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأخبار عن ذلك، والآن تابعوا معنا من خلال الأسطر القادمة سوف نقدم لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين وخطوات الاستعلام عن الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحسين الحالة المادية للمتقاعدين عن طريق صرف رواتب لهم لسد جميع احتياجاتهم المادية والحصول على دخل ثابت ومناسب لهم ولأن اليوم المحدد لصرف الرواتب يصادف يوم عطلة رسمية قررت أن يتم صرف الرواتب يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 بتاريخ 25 ذي القعدة 1445 هجرية حتى يتم صرفه قبل موعد عيد الأضحى المبارك حتى تتيح لهم شراء احتياجاتهم قبل عطلة العيد.

خطوات الاستعلام عن الرواتب

هناك بعض الخطوات التي أعلنتها حكومة المملكة لتسهيل الاستعلام للمتقاعدين من خلال الانترنت وهي:

عليك الدخول لموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

كتابة جميع البيانات المطلوبة من اسم وكلمة مرور ورقم الهوية.

اضغط على قسم الخدمات العامة.

ثم اختر الخدمات الإلكترونية.

اضغط على التحقق من الراتب.

التأكد من إدخال جميع المعلومات صحيحة.

الإجابة على جميع الأسئلة المعطاة.

انقر زر استعلام.

الآن يعرض عليك موعد صرف الراتب وقيمته لهذا الشهر.

حقيقة وجود زيادة جديدة

انتشرت هذه الأخبار في الآونة الأخيرة وخاصة أن الراتب سيتم صرفه قبل موعد عيد الأضحى المبارك وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد أي زيادات واضحة ولا يوجد قرار رسمي بذلك في الوقت الحالي وأن هذه شائعات لم يتم اصدار بيان بها من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين.