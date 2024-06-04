تربح 100.000 دولار من أول رحلة.. أرقام مسابقة الحلم  لتحقيق أحلام الملايين

مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التي عليها طلب كبير من قبل العديد من الأشخاص في مختلف الدول العربية، واشتهرت بمصداقيتها الكبيرة في الأونة الأخيرة، وذلك كل أسبوع ما يتم الإعلان عن فائز جديد، وتبدأ جوائزها من 5000 دولار أمريكي، إلى مليون دولار مع إتاحة جوائز الذهب، وغيرها من الجوائز الأخرى التي يمكن الحصول عليها عند الفوز في هذه المسابقة وتخطي التحديات.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

أما عن إجراءات الإشتراك في مسابقة الحلم والحصول على جوائز مالية تصل لمليون دولار أمريكي، فيُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم البحث عن الرقم المخصص لكل دولة.

ثم يتم إرسال رسالة نصية فيما بعد.

كذلك يتم عندها تلقي بعض الرسائل التي تضم عدد من الأسئلة العامة والمتخصصة.

بالإضافة إلى أانه في حالة الإجابة الصحيحة يتم دخولك إلى مستويات أعلى.

ويشترط عند ذلك ألا يكون لدى المشترك أي أصدقاء أو اقارب لكي لا يتم منع المشترك.

ما هي أرقام مسابقة الحلم موسم جديد

وجاءت أبرز الأرقام التي يمكنك مراعاتها لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلمل، والفوز بالجوائز المالية الكُبرى، كما يلي:-