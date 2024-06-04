احصل على 10000شحنة دلوقتي ليك .. طريقة الحصول على أكواد ببجي الأسبوعية 2024 وتعرف على أحدث أكواد لعبة ببجي

تم إصدار مجموعة جديدة من أحدث رموز لعبة ببجي لهذا الأسبوع في عام 2024 مجانا، وهذه الرموز تمثل حقيقة متمناة لكل اللاعبين، حيث تمنحهم كافة ما يحتاجونه بدون بذل أي مجهودات كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الرموز فوائد متعددة يعرفها جميع مستخدمي اللعبة، ويتوفر هذا الكل بشكل مجاني تماما بينما تتطلب الرموز الأخرى تكلفة مالية عالية للحصول عليها، سوف نوضح قائمة الرموز الأسبوعية للعبة ببجي في هذا المقال.
تعرف على أحدث أكواد لعبة ببجي الأسبوعية
الحصول على أحدث الأكواد الأسبوعية في لعبة ببجي هو أمر يسعى إليه لاعبو اللعبة باستمرار، ومن بين الأكواد الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في ببجي:
- TIFZBHZKAA
- KARZBZYTR
- BMTDZBZPRD
- BIFOZBZE6Q: تمكنك من الحصول على بطاقة Sea Breeze Myth Voucher.
- CLPOZFZ56S: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.
- CLPOZEZVEG: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.
- CLPOZDZ6PP: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.
- CLPOZCZTVW: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.
- CLPOZBZ6JE: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.
- CLHFZFZ7VE: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.
خطوات الحصول على أحدث الأكواد من هدايا لعبة ببجي
- إتمام المهام اليومية: تقدم اللعبة مهاما يومية بسيطة يمكن إكمالها للحصول على عملات وجوائز، بما في ذلك أكواد ببجي موبايل تأكد من تسجيل الدخول يوميا وإكمال هذه المهام للحصول على أكبر قدر ممكن من الاكواد.
- المشاركة في الفعاليات: تقيم اللعبة فعاليات بشكل دوري تقدم جوائز قيمة، بما في ذلك أكواد ببجي موبايل تابع إعلانات اللعبة وشبكاتها الاجتماعية لمعرفة الفعاليات الحالية والمشاركة فيها.
- الفوز بالتحديات والمنافسات: تنظم اللعبة تحديات ومنافسات بشكل منتظم، حيث يمكن للاعبين الفائزين الحصول على جوائز رائعة، بما في ذلك أكواد ببجي موبايل شارك في هذه التحديات والمنافسات لاختبار مهاراتك والحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة.