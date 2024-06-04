احصل على 10000شحنة دلوقتي ليك .. طريقة الحصول على أكواد ببجي الأسبوعية 2024 وتعرف على أحدث أكواد لعبة ببجي

تم إصدار مجموعة جديدة من أحدث رموز لعبة ببجي لهذا الأسبوع في عام 2024 مجانا، وهذه الرموز تمثل حقيقة متمناة لكل اللاعبين، حيث تمنحهم كافة ما يحتاجونه بدون بذل أي مجهودات كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الرموز فوائد متعددة يعرفها جميع مستخدمي اللعبة، ويتوفر هذا الكل بشكل مجاني تماما بينما تتطلب الرموز الأخرى تكلفة مالية عالية للحصول عليها، سوف نوضح قائمة الرموز الأسبوعية للعبة ببجي في هذا المقال.

تعرف على أحدث أكواد لعبة ببجي الأسبوعية

الحصول على أحدث الأكواد الأسبوعية في لعبة ببجي هو أمر يسعى إليه لاعبو اللعبة باستمرار، ومن بين الأكواد الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في ببجي:

TIFZBHZKAA

KARZBZYTR

BMTDZBZPRD

BIFOZBZE6Q: تمكنك من الحصول على بطاقة Sea Breeze Myth Voucher.

CLPOZFZ56S: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZEZVEG: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZDZ6PP: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZCZTVW: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZBZ6JE: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.

CLHFZFZ7VE: تمكنك من الحصول على 20 نقطة تحدي.

خطوات الحصول على أحدث الأكواد من هدايا لعبة ببجي