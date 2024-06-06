لولو الشطورة والمحترمة..  تردد قناة وناسه على المقر الصناعي نايلسات 2024

تردد قناة وناسه، يوجد عدد قليل من القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال التي حققت نجاح كبير وانتشار واسع ومن بين هذه القنوات قناة وناسة التي استطاعت خلال سنوات قصيرة جذب جمهور عريض من كافة انحاء الوطن العربي بسبب محتواها الفريد والمتميز والذي يجعل الأطفال يقضون وقتا ممتعا مليء بالتسلية والإفادة أيضا، لذا يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد القناة وطريقة استقبالها، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال إعدادات ضبط تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسه على المقر الصناعي نايلسات 2024
قناة وناسة استطاعت منذ بداية انطلاقها أن تنتقي المحتوى الذي يعجب الأطفال ويثير انتباههم وحافظت على استمرارية نجاحها من خلال التجديد والتنوع، وتم تصميم شخصية لولو التي تؤدي أغلب أغنيات القناة بطريقة رائعة تتميز بالجمال وبخفة الظل والمرح وأصبح الأطفال يحبونها ويحفظون أغانيها ويرددونها في كل وقت وفي أي مكان، ومن أبرز هذه الأغاني لا تفتح الباي ولولو الشطورة ووناسة وحبيب البابا وأسماء الحيوانات وغيرها، ولمشاهدة القناة ومتابعة ما تقدمه من برامج وأناشيد يمكنكم ضبط تردد تردد قناة وناسه على النحو التالي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسه عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4