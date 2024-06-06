لولو الشطورة والمحترمة..  تردد قناة وناسه على المقر الصناعي نايلسات 2024

تردد قناة وناسه على المقر الصناعي نايلسات 2024

قناة وناسة استطاعت منذ بداية انطلاقها أن تنتقي المحتوى الذي يعجب الأطفال ويثير انتباههم وحافظت على استمرارية نجاحها من خلال التجديد والتنوع، وتم تصميم شخصية لولو التي تؤدي أغلب أغنيات القناة بطريقة رائعة تتميز بالجمال وبخفة الظل والمرح وأصبح الأطفال يحبونها ويحفظون أغانيها ويرددونها في كل وقت وفي أي مكان، ومن أبرز هذه الأغاني لا تفتح الباي ولولو الشطورة ووناسة وحبيب البابا وأسماء الحيوانات وغيرها، ولمشاهدة القناة ومتابعة ما تقدمه من برامج وأناشيد يمكنكم ضبط تردد تردد قناة وناسه على النحو التالي :