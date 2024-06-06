لولو الشطورة والمحترمة..  تردد قناة وناسه على المقر الصناعي نايلسات 2024

Mahmoud تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو الشطورة والمحترمة..  تردد قناة وناسه على المقر الصناعي نايلسات 2024
تردد قناة وناسه
  • القمر الصناعي : عرب سات
  • التردد : 11270
  • الاستقطاب : عمودي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 3/4
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معلومات الكاتب
Mahmoud

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