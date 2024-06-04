“هسة” استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

أصبح الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بشكل كبير ومتكرر عن موعد صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، نظرًا لأن هذه المرحلة الدراسية، تضم عدد كبير من الطلبة وهي تمثل أهمية كبيرة للعديد لهم، نظرًا لتحديد مسيرتهم الجامعية وفقًا للمجموع المتحصلين عليه، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية بكافة مديرياتها تبذل قصارى جهدها في إطار الإعلان عن هذه النتائج بالكشوفات، وفقًا لما نوضحها لكم في مقال اليوم.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها للإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، عقب الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية العراقية، يمكنك اتباع التالي:-

تذهب مباشرة إلى وزارة التربية العراقية.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول.

التوجه إلى الصفحة التي بعد ذلك.

ليتم عندها اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

على أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

بما يسمح لك بالضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

كيفية تقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث

بعد أن تتعرف على نتائج الثالث متوسط دور أول، فيمكنك تقديم اعتراض على المادة الراغب في تحسينها من جديد، كما في الخطوات الأتيه:-