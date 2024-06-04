نصيف الفرد بقى كام.. سعر رغيف الخبز بعد الزيادة الجديدة لشهر يونيو 2024.. وحقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

سعر رغيف الخبز بعد الزيادة الجديدة لشهر يونيو 2024، هناك قرارات اتخذتها الحكومة الفترة الماضية في غاية الأهمية بعد دراسة استغرقت فترة طويلة، ومن أهم القرارات التي صرحت بها الحكومة وتحديداً وزارة التموين نهاية شهر مايو، رفع سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين، على أن تجرى تطبيق الزيادة بشكل رسمي مع حلول شهر يونيو الجاري، وهذا ما جعل المواطنين تنشغل بالأمر كثيراً وترتفع عملية البحث وتزداد التساؤلات،

ورغم أن الكثير من المواطنين قاموا بصرف الخبز بالسعر الجديد 20 قرش إلا أن الكثير في حالة من الصدمة حتى الآن وهذا ما يزيد من شعورهم بالتوتر والقلق خوفاً أن تعلن الحكومة عن قرارات جديدة بإلغاء الدعم التمويني أو تقليل حصة الفرد من الخبز، لذا ترقبوا معنا لمعرفة سعر رغيف الخبز بعد الزيادة الجديدة لشهر يونيو 2024.

سعر رغيف الخبز بعد الزيادة الجديدة لشهر يونيو 2024

قبل تطبيق الزيادة على رغيف الخبز المدعم كان سعر رغيف الخبز على البطاقة التموينية 5 قروش و سعر 5 أرغفة من الخبز على البطاقة كان بسعر 25 قرش فقط و 20 رغيف من الخبز بسعر 1 جنيه مصري، وبعد الزيادة الرسمية بدايةً من شهر يونيو الجاري أصبح سعر رغيف الخبز 20 قرش وعدد 5 أرغفة من الخبز على بطاقة التموين 1 جنيه و20 رغيف من الخبز بسعر 4 جنيهات، وفيما يتعلق بتقليل حصة الفرد من الخبز لا أساس لها من الصحة بل مجرد شائعات مثلها كمثل شالئع إضافة 100 جنيع على بطاقة التموين وهذا ما صرحت به وزارة التموين لعدم التعرض لأي غش او تلاعب.

تصريحات رسمي حول استهلاك الدولة للقمح سنوياً

تستهلك مصر كميات كبيرة من الخبز بشكل يومي، وتسعى الدولة أن توفر كميات أكبر من القمح، وأن قرار الزيادة ليس قرار اتخذ في لحظة وقته بل بعد دراسة استغرقت فترة طويلة وتم النظر إليها من جميع الاتجاهات لعدم شعور المواطن بعء كبير في ظل الظروف الصعبة وغلاء الأسعار، كما وصل حد الانتاج السنوي من القمح بمصر نحو 9.5 مليون طن وهذا لا يكفي احتياجات المواطن وهذا ما يجعل الدولة تلجأ لاستيراد كمية أكبر تصل نحو 10.5 مليون طن لأن الاستهلاك يصل نحو 20 مليون طن.