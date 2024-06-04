“مــن هــنا” تقديم رياض الاطفال 2024 القاهرة والجيزة وجميع المحافظات عبر tansikgprim.emis.gov.eg وشروط التقديم

مع بداية شهر يونيو الجاري بدأت إجراءات تقديم رياض الاطفال 2024 القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، وذلك بعدما أعلنت بوابة التعليم الأساسي عن فتح باب التقديم الالكتروني للعام الدراسي 2024 -2025، وأوضحت كافة التفاصيل اللازمة للتقديم، وهو ما نرصده لحضراتكم في التقرير التالي.

تقديم رياض الاطفال 2024 القاهرة والجيزة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها عند تقديم رياض الاطفال 2024 القاهرة والجيزة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون التقديم الكترونيا فقط عبر الموقع الذي حددته الوزارة، ولا يعتد بالتقديم الورقي.

أن يكون الطالب وولي أمره يمتلكون الجنسية المصرية.

يشترط أن يكون سن الطفل المقدم من عمر 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم في 1 أكتوبر المقبل.

من الشروط الهامة الواجب الالتزام بها كذلك هو أن يكون ولى الأمر من سكان محافظة القاهرة أو الجيزة وفقا لعنوانه المسجل ببطاقة الرقم القومي.

رابط وخطوات تقديم رياض الاطفال 2024 القاهرة والجيزة

أتاحت وزارة التربية والتعليم الطريقة الالكترونية للتسهيل على أولياء الأمور في التقديم لأطفالهم في مرحلة رياض الاطفال، وأوضحت كذلك الخطوات اللازمة لذلك، وقد جاءت وفقا لما يلي:

ادخل مباشرة على موقع تقديم رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي من هنـــا .

. أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة و البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة .

و . سجل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور في حال كان لديك حساب بالفعل.

وفي حال عدم توافر حساب فيتعين عليك بإنشاء حساب جديد للدخول به عبر البوابة الإلكترونية.

بعد تسجيل البيانات الشخصية وتسجيل الدخول قم بالدخول إلى الخدمات وانقر على خدمة تسجيل أبنائي في مرحلة رياض الأطفال.

بعدها اضغط على استمارة التقديم.

حدد المدرسة والرغبات والآن عليك ملء كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات ثم الضغط على حفظ البيانات ثم ارسال الطلب.

وفي النهاية قم طباعة استمارة التقديم كمستند يتم تقديمه للمدرسة المقبول فيها الطالب

ومن الجدير بالذكر انه من المقرر أن تستمر عملية التقديم لمرحلة رياض الاطفال في محافظة القاهرة والجيزة للعام الدراسي 2024-2025 حتى يوم 30 يونيو 2024.