الكشوفااات ظهرت هسّــه.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي MAZALATY 

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تسعى الحكومة العراقية الى القضاء على الفقر ومساعدة المحتاجين ممن يعانون من الظروف القاسية وغلاء الأسعار وعدم كفاية دخله لتلبية متطلباتهم، لذا تقدم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج وجبات الرعاية الاجتماعية وتصرف من خلاله منحة للمستحقين من أجل تحسين مستواهم المادي وإعاناتهم على عيش حياة كريمة لا أعباء أو ضغوط، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط الاستفادة من هذا الدعم.