الكشوفااات ظهرت هسّــه.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي MAZALATY 

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تسعى الحكومة العراقية الى القضاء على الفقر ومساعدة المحتاجين ممن يعانون من الظروف القاسية وغلاء الأسعار وعدم كفاية دخله لتلبية متطلباتهم، لذا تقدم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج وجبات الرعاية الاجتماعية وتصرف من خلاله منحة للمستحقين من أجل تحسين مستواهم المادي وإعاناتهم على عيش حياة كريمة لا أعباء أو ضغوط، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط الاستفادة من هذا الدعم.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق
يستحق اصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة مثل المطلقات والأرامل وكبار السن واليتامى وغيرهم ممن لا يستطيع توفير مصدر دخل جيد ولأسرته الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون العراقية ويتقدم اليها الآلاف ممن يرغبون في الاستفادة من الدعم، وتختار الوزارة من بينهم الفئات الأكثر احتياجا وتقوم بالإعلان عن أسماء المشمولين بمجرد تحديد المستحقين من الاسماء المتقدمة، وللإطلاع على قوائم الأسماء اتبع الخطوات التالية :
- الدخول الى منصة مظلتي التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.
- من الخدمات الالكترونية المتاحة بالمنصة اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- حدد رقم الوجبة والمحافظة التي تقطن بها.
- في الخانات المخصصة ادخل البيانات المطلوبة ثم انقر على “استعلام”.
- بعد لحظات سيتم تحميل كشوف الاسماء قم بالبحث عن اسمك فيما بينهم.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق.
- ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربع أفراد.
- أن يكون المتقدم لا يملك مصدر دخل ثابت.
- أن يكون عمره يتراوح بين 18 و 60 عاما للذكور، و 15 و 55 عاما للنساء.