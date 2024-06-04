مبروك النجاح 87%.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024، أخيراً وبعد طوال انتظار تم اعتماد نتيجة الاعدادية الترم الثانى بالشرقية، وسط حالة من الفرحة والسعادة، حيث ارتفعت نسب النجاح عن السنوات الدراسية الماضية وهذا ما أدخل السعادة على الآلاف من الأسر المصرية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 4 من يونيو 2024، اداء موقف للطلاب في امتحانات الفصل الدراسية الثانية والتزام تام بكافة الضوابط الأمنية والوقائية التي طبقتها مديرية التربية والتعليم بالشرقية بناءاً على توجيهات وزارة التربية والتعليم،

انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية في الاسبوع الثالث من مايو الماضي وتحديداً الخميس الموافق 16 مايو واستمرت فترة الامتحانات حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024 واستغرقت فترة التصحيح نحو 12 يوما ، ترقبوا معنا وخلال الفقرات التالية من المقال سوف نستعرض لكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

بشكل رسمي قام السيد اللواء ممدوح مصطفى غراب بعملية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسى الثاني سنة 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 87% وقد قام سيادته بتقديم التهنئة للطلاب وجاري التواصل مع الطلاب الأوائل لتهنئتهم بشكل رسمي من سيادته المحافظة ومن مديرية التربية والتعليم، وجاري رفع النتائج إلأكترونياً،

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم فرصة للطلاب الذين يشعرون بأن هناك أخطاء في الدرجات ويريدون إعادة التصحيح للمواد المحدد، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم الكشف بشكل رسمي عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفي نفس الإطار يتم الكشف قريباً عن تنسيق الصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية للعام الدراسي القادم 2023-2025.

رابط أستعلام نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية