كيفية الاستعلام عن سلم الرواتب الجديد للموظفين بالعراق بعد الزيادة

أصدرت وزارة المالية في العراق بيانًا بشأن جدول الرواتب الجديد للموظفين لعام 2024 بعد إجراء الزيادة المرتقبة وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الزيادة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية الراهنة، نتيجة للتغيرات الملحوظة في الاقتصاد العالمي وقد أكدت الوزارة أن قيمة الزيادة ستتباين وفقًا للمرتبة الوظيفية للموظف.

سلم رواتب الموظفين بالعراق 2024 بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية في العراق عن تفاصيل الزيادة الجديدة في سلم رواتب الموظفين لعام 202 وقد أوضحت الوزارة أن الزيادة سوفلاتكون متفاوتة بحسب درجة ومستوى الموظف،

حيث سيحصل موظفو الدرجة الأولى على زيادة قد تصل إلى 150%

بينما ستشمل الزيادة موظفي الدرجة العاشرة بنسبة تصل إلى 200%.

وبناءً على ذلك، سوف يرتفع راتب الموظف في الدرجة الأولى إلى مليون ومائة ألف دينار

وسوف يبلغ راتب الموظف في الدرجة الثامنة 819 ألف دينار

وللموظف في الدرجة التاسعة 727,500 دينار،

بينما سيزيد راتب موظفي الدرجة العاشرة إلى 650 ألف دينار.

كيفية الاستعلام عن سلم الرواتب الجديد للموظفين بالعراق

هناك عدة طرق مختلفة للاستعلام عن سلم الرواتب الجديد للموظفين في العراق، وفيما يلي خمس صياغات متنوعة لشرح ذلك وقد أتاحت وزارة المالية العراقية للموظفين طريقة سهلة وميسرة للاستعلام عن التفاصيل الجديدة لسلم الرواتب فما عليك سوى