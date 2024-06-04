أوبو تغزو الأسواق بهذا الاختراع .. تعرف على مواصفات ومميزات سماعة أوبو اللاسلكية OPPO Enco R3

أعلنت شركة أوبو OPPO الصينية بفخر عن إطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديدة، التي تتمتع بميزات مبتكرة تجعلها تنافس بقوة السماعات الشهيرة من آبل، وذلك بحسب ما ذكره موقع gizmochina فإن السماعات الجديدة Enco R3 TWS من أوبو تأتي كخليفة للسماعات Enco R2 السابقة، وقد تم تطويرها بمجموعة من التحسينات الملحوظة، بما في ذلك التصميم الأنيق الذي يشبه سماعات آبل AirPods إلى جانب ذلك، تقدم هذه السماعات تجربة صوتية استثنائية، وذلك بسعر ميسور يجعلها خيارا مغريا للعديد من المستخدمين.

أبرز مواصفات سماعات أوبو OPPO Enco R3

تتميز سماعات أوبو OPPO Enco R3 بتصميم يتشابه إلى حد كبير مع آيربودز AirPods من آبل، حيث تمتلك ساقا وسماعات أذن، وتتمتع بتصنيف IPX4 للمقاومة للماء والغبار، بالإضافة إلى لمسات تحكم تسهل التنقل بين الوظائف المختلفة، مع دعم للمساعد الصوتي Xiaobu.

وفيما يتعلق بالأداء الصوتي، تأتي سماعات أوبو OPPO Enco R3 مع محرك ديناميكي مطلي بالتيتانيوم بقطر 13.4 ملم، مما يضمن تجربة صوتية ثرية وفعالة.

ومع وجود ميكروفون مدمج يدعم تقنية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي AI، يمكنك الاستمتاع بمكالمات واضحة دون تشويش.

مميزات سماعات أوبو OPPO Enco R3