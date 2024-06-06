“المستقبل بين ايديك” شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025 بعد الاعدادية وفقاً لوزارة الصحة المصرية

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور في الفترة الحالية بمعرفة أبرز شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025، وخاصة بعد أن تم بالفعل اعلان نتيجه الشهادة الاعدادية في معظم المحافظات المصرية، وبدأت رغبة الطلاب في الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة وبدائلها، وتعتبر مدارس التمريض أحد البدائل المرشحة بقوة، وفي هذا الصدد كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الشروط والمعايير اللازمة للقبول في تلك المدارس، واليكم تفاصيل ذلك.

شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بـ شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025، أنه يشترط حصول الطالب على شهادة رسمية بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو الشهادة الاعدادية فى نفس عام التقدم، كما يشترط أن يكون الطالب من نفس المحافظة المقدم فيها والتي حصل على الشهادة منها، لافتًا إلى أنه يتم الالتزام الكامل بعدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة حيث لا يزيد عدد الطلاب عن (25 إلى 30 ) طالب.

المدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025

تضمنت باقي شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025، ما يلي: