“هسّـــه عبر نتائجنـــا results.mlazemna“ نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

نتائج الثالث متوسط، بعد انتهاء امتحانات مرحلة الثالث متوسط التي تجرى حاليا سيتم البدء فورا بعمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم الاعلان فورا عن نزول النتائج والتي تحرص وزارة التربية العراقية على إتاحتها عبر الانترنت للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم حيث يمكن عبر خطوات بسيطة وبإدخال بعض البيانات الإطلاع على نتيجة الطالب النهائية في غضون دقائق، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج الدور الأول لمرحلة الثالث متوسط.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق تحظى نتائج مرحلة الثالث متوسط باهتمام كبير من الطلاب واولياء أمورهم الذين يعتبرون تلك المرحلة فاصلة ومهمة جدا في مشوارهم التعليمي لأنها تمهد لمرحلة أخرى أكثر صعوبة وتحتاج الى جهود أكبر، وتتعلق آمال الكثيرين بتلك النتيجة التي ستكون ثمرة كدهم وتعبهم طوال العام واجتيازهم لها بنجاح بالتأكيد سيكون مصدر بهجة وفرحة لهم تجعلهم يقضون شهور عطلة الصيف براحة ورضا تام، وقد أعلنت وزارة التربية عن أن نتائج الثالث متوسط ستظهر في أقرب وقت ممكن، حيث ستنتهي الامتحانات يوم غد الأربعاء بعدها مباشرة ستبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات، ومن المقرر أن تنزل النتائج على موقع وزارة التربية الالكتروني والرسمي وكذلك موقع نتائجنا الالكتروني. رابط نتائج الثالث متوسط بمجرد إعلان وزارة التربية عن نزول نتائج الثالث متوسط ستتمكنون من الإطلاع عليها بسهولة على الموقع الرسمي للوزارة عبر اتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من قسم نتائج الامتحانات 2024 اختر نتيجة الثالث متوسط.

حدد الدور “الأول” ثم اكتب البيانات المطلوبة وهي اسم الطالب ورقم الجلوس.

بالأخير قم بالضغط على “استعلام” لتظهر أمامك نتيجة الطالب المستعلم عنه بالتفصيل.