“يا هناك ويا سعدك لو مجموعك جابه” مؤشرات تنسيق التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية للبنين والبنات بجميع المحافظات المصرية

يبحث عدد كبير من الطلاب والأهالي الآن عن تنسيق التمريض العسكري 2024، باعتباره أحد الخيارات المثالية وبديل للثانوية العامة نظرا لمميزاته المتعددة، وهو ما يجعله رغبة يسعى لتحقيقها الكثير من الطلاب بعد إتمام مرحلة الاعدادية، وقد تزايدت معدلات البحث بشكل كبير عن تفاصيل مجموع دخول التمريض العسكري وبالأخص مع انتهاء اختبارات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني وظهور النتيجة بالفعل في الكثير من المحافظات المصرية، وفي السطور التالية نرصد لكم باقي التفاصيل.

توقعات تنسيق التمريض العسكري 2024

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في الكثير من المحافظات المصرية بدأت عمليات البحث تتجه بشكل كبير للبحث عن تنسيق دخول المدارس المتاحة بعد المرحلة الإعدادية، ومن أهمها تنسيق التمريض العسكري 2024 للبنات والبنين في مختلف المحافظات المصرية، ونظرا لارتفاع نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية لهذا العام، فمن المتوقع أن يرتفع التنسيق بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي، وفيما يلي نرصد التنسيق المتوقع لبعض المحافظات:

محافظة القاهرة: من 220 إلى 225 درجة.

محافظة القليوبية: من 210 إلى 217 درجة.

محافظة كفر الشيخ: من 220 إلى 225 درجة.

محافظة مرسى مطروح: من 200 إلى 210 درجة.

محافظة الإسكندرية: من 210 إلى 218 درجة.

محافظة دمياط: من 200 إلى 205 درجة.

محافظة أسوان: من 200 إلى 210 درجة.

محافظة أسيوط: من 220 إلى 225 درجة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي مؤشرات التنسيق وهي مجرد توقعات فقط، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن التنسيق الرسمي، وفور نزوله سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري 2024

يتطلب التقديم لمدارس التمريض العسكري بعض الأوراق الرسمية التي تتمثل في التالي:

شهادة ميلاد الطالب مميكنة وعدد أربع نسخ منها.

شهادة رسمية لإتمام المرحلة الإعدادية.

إثبات حالة جنائية للطالب وولي الأمر “فيش جنائي”.

عدد 8 صور شخصية بحجم 4×6 للطالب خلفية بيضاء.

نموذج 9 جند للبنين ونموذج 1 جند للبنات.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري 2024

هناك مجموعة من الشروط اللازمة للالتحاق بمدارس التمريض العسكري، من أبرزها ما يلي: