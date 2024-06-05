اسماء ببجي مخيفة ولاد وبنات .. أحدث اسماء ببجي مزخرفة 2024 || 40 اسم مزخرف باحترافية

تعتبر اسماء ببجي مزخرفة واحدة من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة من قبل اللاعبين وذلك لأن الأسماء المزخرفة تجعل اللاعب مميز عن الآخرين كما أنها تجعله مخفي بالنسبة للاعبين معه، لعبة ببجي واحدة من الألعاب التي يقبل على لعبها ملايين الأشخاص من مختلف الدول حول العالم وهي تتميز بأنها توفر فرصة اللعب الجماعي والفردي ويمكن تنزيلها من خلال الأجهزة المختلفة، وهذا ما سوف نتناوله من خلال مقالنا.

اسماء ببجي مزخرفة

سوف نقدم لكم في النقاط التالية قائمة بأسماء ببجي المزخرفة والتي يمكنك استخدامها بكل سهولة من خلال نسخ الاسم ولصقه في الحقل المخصص:

米ال͠م͠ب͠س͠و͠ط͠爪

جمرهMR々

연المـ♥̨̥̬̩سگ♥̨̥̬̩卍

么ايٰـفہٰان米

父الُـِـِِـِِِـِِـِـعٌـِـِِـِـريفُـ,ـ气

♜الدجـ♥̨̥̬̩ال♜

『★』ط̲اح̲ۆ̲ن̲『★』

父الُـِـِِـِِِـِِـِـعٌـِـِِـِـريفُـ,ـ气

اسماء ببجي مزخرفة فخمة

يجب العلم أنه يمكنك تغيير اسمك داخل لعبة ببجي من خلال المتجر وذلك يكون مقابل مائة وثمانين شدة ومن الأسماء الأكثر شيوعا هي:

༒☬حافر القبور☬༒

☬ضحكة الموت☬

乄فــ,ـخــ,ـامــ,ـة乄

الُأسـ,ـدّ

◥ᖫسہنيہكُہرزᖭ◤

やالُسـ,ـفـ,ـاحـّةや

⫷ش̯͡هد̯͡اء⫸

◥ᖫسہنيہكُہرزᖭ◤

ツس̲ي̲ف̲ ال̲ع̲ر̲ب

زخرفة اسماء ببجي

هل تعلم أنه يمكنك تغيير اسمك داخل لعبة ببجي من خلال الحصول على بطاقة الرويال باس في المواسم، ومن أبرز تلك الأسماء:

ΞجلطـهΞ

ادوبلگ?

مأدبهم〥

مشنقهM͜͡R

بـس〥ولو

سےـوري々

لكづجبآن

の بيكاتشوツ

〆زعلتگ父

اسماء ببجي مخيفة

يمكنك أيضا تغيير اسمك في اللعبة من خلال الحصول على بطاقة تغيير الاسم من خلال إنجاز مجموعة من المهام المطلوبة من اللاعب، واليكم أبرز اسماء ببجي مزخرفة:

✿.｡.:* ☆:**:. السمراء الغاضبة .:**:.☆*.:｡.✿

꧁༒☬بحر الأمواج☬༒꧂

◥ᖫمـكـامـشᖭ◤

『الحوتツ』

مہافہيہا

هزيم الرعد

كلاشنكوف

تحميل لعبة ببجي