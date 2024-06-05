“معلومة تهمك”.. هل يجوز لتأشيرة العمرة أن تصلح للحج وبعض التصريحات العامة من الوزراة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي (إكس)، أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، وأكدت الوزارة أنها تتواصل بشكل مستمر وسريع مع المواطنين والوافدين للرد على أي استفسارات عبر حساباتها الرسمية، وذلك لتيسير وتسهيل جميع الخدمات التي يحتاج إليها الوافدين لتأدية مناسك الحج.

ماذا عن صلاحية التأشيرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية صباح اليوم عبر منصات التواصل الإجتماعي عدد من الأمور المهمة المتعلقة بتأشيرة العمرة، وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة تستخدم فقط لأداء مناسك العمرة، ولا تشمل أداء فريضة الحج، كما أشارت الوزارة إلى ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح خاص من الجهات المعنية، محذرة من عواقب مخالفة هذه التعليمات.، وأكدت أن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية تشمل غرامة مالية كبيرة وعقوبة السجن.

تعليمات وزارة الحج والعمرة

أشارت وزارة الحج والعمرة في ضوء التوضيحات الأخيرة إلى أن تأشيرة العمرة توفر العديد من المزايا لأصحابها، إلا أنها لا تصلح لأداء فريضة الحج، كما ناشدت جميع ضيوف الرحمن هذا العام والقادمين من الخارج بضرورة التأكد من حصولهم على تأشيرة الحج، وبالنسبة لحجاج الداخل أكدت الوزارة على ضرورة استخراج تصريح من الجهات المعنية، وأكدت الوزارة أن مخالفة هذه الإجراءات بما في ذلك تعليمات وإرشادات الحج ستواجه بحزم هذا العام، وناشدت الجميع بمتابعة الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الإجتماعي لمتابعة كل ما هو جديد خلال الأيام المقبلة.

دور وزارة الحج والعمرة

تعمل الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين باستخدام التقنية الحديثة، وتسهيل إجراءات الحج والعمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تركز على تطوير وتأهيل العاملين لإستقبال الحجاج والمعتمرين، وتتيح أيضا فرصة التطوع للمواطنين للمساهمة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة.