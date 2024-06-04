“ارعب خصومك”.. أسماء ببجي مزخرفة 2024 PUBG Mobile Names للأولاد والبنات وكيفية تغيير الاسم

تعد الاسماء المزخرفة داخل ببجي هي حلم لدى جميع اللاعبين، حيث تعتبر عمليات البحث المتعلقة دائما باللعبة هي أسماء ببجي مزخرفة، وتلك الأسماء تميز اللاعبين داخل اللعبة، وتعد دالة على شخصية كل لاعب كما توضح قدرته في اللعب داخل ببجي، لذا حتى يتم تدوين الحساب الشخصي في ببجي باسم مزخرف يلزم معرفة الخطوات الخاصة بذلك، حيث يصعب تدوين الاسم من خلال لوحة المفاتيح التي لا تدعم تلك الميزة.

أسماء ببجي مزخرفة 2024

الكثير من أسماء ببجي مزخرفة 2024، والتي ساعدت الجميع في معرفة الطريقة التي تميز اللاعبين في اللعبة، وهي من خلال زخرفة الأسماء، لذا من أشهر تلك الأسماء المتوفرة في لعبة ببجي هي كالتالي:

༺م͠س͠ع͠و͠د͠༻ᴳᵒᵈ.

۝ف̲ي̲ص̲ل̲۝.

么dɹǝɐɯǝɹ.

卍l̀́ù́j̀́à́ì́ǹ́爪.

米äٍñgrÿ qúễễٍñ爪.

★彡س̷ع̷ٍي̷د̷ِ彡★.

꧁卄مہحہمہد卄꧂.

༊෴✿q̀́ù́è́è́ǹ́ b̀́è́s̀́ò́✿〄࿐.

༊෴✿lễgễٍñḑ Ķīllễr✿〄࿐.

『★』فُرٍحٍ『★』.

연ƨọ̥lọ̥ ợue̲̣̥e̲̣̥n̥̥̲̣̥卍.

연مـالُگ卍.

♜ف̷َي̷ص̷ل̷メ.

个×سہميہة×个.

☬p̀́r̀́ì́ǹ́c̀́è́s̀́s̀́ ò́f̀́ p̀́ù́b̀́g̀́☬.

个×s͠h͠i͠y͠a͠s͠×个.

ズفُہرحہ气.

〆c̀́r̀́à́z̀́ỳ́ c̀́ò́ǹ́d̀́è́r̀́è́l̀́l̀́à́〆.

كيفية تغيير الاسم في لعبة ببجي

لكي تبدأ في تغيير الاسم داخل اللعبة إلى أسماء ببجي مزخرفة، عليك بمعرفة الخطوات التي تساعدك في ذلك، حيث يصعد تدوين الاسم باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف أو الكمبيوتر، لذا عليك باتباع الآتي: