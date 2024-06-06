لينـــك مباشـــر.. نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا results.mlazemna

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن نتائج الثالث متوسط وهي من المراحل التعليمية المهمة لذلك على حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية المختلفة، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العراقية قامت بإطلاق رابط إلكتروني يمكن للطالب الاستعلام من خلاله عن النتيجة وذلك تسهيلا على الطلاب بدلا من الذهاب إلى المدارس في ذلك الطقس الحار، لذلك سوف نقدم لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصفوف المختلفة.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا

يجب العلم أن الصف الثالث المتوسط مازال في فترة الامتحانات ومن المقرر أن آخر يوم امتحاني يوم الأربعاء القادم وسوف يتم بعدها تصحيح الدرجات ورفعها على المواقع الإلكترونية، أصبح من السهل الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة نتائجنا في البداية. ثم بعد ذلك يتطلب منك تحديد المحافظة. في الخطوة التالية قم بتحديد الصف الدراسي. قم بكتابة كل من اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المخصصة له. أخيرا اضغط على زر تنزيل وقم بكتابة اسم المدرسة وابحث عن اسمك حتى تحصل على النتيجة بنجاح.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي

الجدير بالذكر أن الاختبارات مازلت في عمليات التصحيح ويمكنك الاستعلام عنها من خلال إجراء التعليمات الآتية: