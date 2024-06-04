الهاتف الأفضل في جيله.. Xiaomi Redmi 13 4G بمواصفات ممتازة وسعر خارفي !!

Xiaomi Redmi 13 4G وذلك الهاتف قامت بإطلاقه شركة ريدمي وهي من الشركات الغنية عن التعريف والرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، حيث أنه من المقرر أيضا أن يكتسح ذلك الهاتف الأسواق وذلك نظرا للمواصفات الرائعة التي صمم بها الهاتف بالإضافة إلى أن سعره سوف يكون مناسب أيضا مقارنة بمواصفاته، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

Xiaomi Redmi 13 4G

يشمل هاتف Xiaomi Redmi 13 4G مجموعة من المواصفات الرائعة التي تجعلك تقوم بشرائه ويجب العلم أنه صمم للفئة الاقتصادية ومن أبرز تلك المواصفات:

الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من الزجاج ويوجد به إطار بلاستيكي.

وزن الهاتف يصل حتى 198.5 جرام، بينما أبعاد الهاتف 168.6×76.3×8.2 مم.

يجب العلم أنه من أبرز ما يميز الهاتف أنه مقاوم للغبار والماء وذلك بشهادة IP53.

الهاتف يدعم شريحتين نظام الفور جي.

يمكنك تركيب كارت ميموري تصل مساحته حتى 1 تيرا.

شاشة الهاتف مصنوعة من IPS LCD وقياسها 6.79 بوصة، ودقتها 1080×2400 بكسل، وتتميز بأن جودتها FHD+، بينما كثافة البكسلات الخاصة بها هي 396 بكسل لكل بوصة.

من أكثر ما يميز الهاتف أنه يحتوي على معالج ميدياتك Helio G91 ثماني النواة وذلك بتردد 2.0 هرتز.

الهاتف يدعم معالج رسومي Mali G52.

نظام الهاتف هو أندرويد 14.

الهاتف يحتوي على 2 كاميرا خلفية الأولى دقتها 108 بكسل والثانية دقتها 2 ميجا بكسل.

كما يوجد أيضا فلاش ليد وذلك يساعد في التقاط الصور الليلية بدقة عالية.

الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 13 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف سعتها 5030 أمبير وتشحن بقوة 33 وات.

يوجد مستشعر اصبع ومكانه في زر الباور.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 13 4G

يوجد من هاتف Xiaomi Redmi 13 4G إصدارين