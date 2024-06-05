شوف قبضك قبل العيد.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

من أهم الأمور التي تهم المواطنين حاليا هي معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو خاصة وأن الشهر قد بدأ أمس كما يسعون لمعرفة الموعد المحدد بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك ورغبتهم في شراء مستلزمات العيد قبل قدومه يعتمدون بشكل كبير على هذا المعاش خاصة بعد ارتفاع الأسعار ويرغبون في التأكد من حقيقة تبكير صرف المعاش لذلك نستعرض معا جميع هذه التفاصيل.

معاش تكافل وكرامة 2024

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في شهر فبراير الماضي عن صرف زيادة لجميع المواطنين وقدرها 15% وتبلغ تكلفة هذه الزيادة حوالي 5.5 مليار جنيه ونتيجة لذلك ستصل نسبة الزيادة إلى 55% من قيمة المعاش على مدار العام وتم بدء صرف هذه الزيادة اعتبارا من شهر مارس الماضي كما تم تخصيص حوالي 41 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة 2024 و2025.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة قبل حلول عيد الأضحى المبارك لتمكين جميع المواطنين من شراء احتياجاتهم لذلك لا داعي للقلق وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد في الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي لذلك يجب متابعة الموقع لمعرفة كل جديد بخصوص هذا المعاش.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

يمكنكم الآن بكل يسر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال: