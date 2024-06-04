مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الحادي عشر في دولة الكويت، يزداد قلق الطلاب وايضا أولياء الأمور حول كيفية الاستعلام عن النتائج. وحرصًا منا على تسهيل هذه العملية، نقدم لكم في هذا المقال شرحًا تفصيليًا لخطوات الاستعلام عن نتائجكم إلكترونيًا من خلال بوابة وزارة التربية الكويتية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الحادي عشر في الكويت 2024

حرصًا على راحة الطلاب وأولياء الأمور وتوفير وقتهم، قامت وزارة التربية الكويتية بتسهيل الوصول إلى نتائج الصف الحادي عشر. يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الوصول إلى النتائج بسهولة عبر بوابة “التربية” بعد الإعلان الرسمي عن النتائج عقب انتهاء عمليات التصحيح والاعتماد.

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم بالطريقة التالية

اذهب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية الكويتية .

ثم قم بالضغط على أيقونة “الطلاب” الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

بعدها تأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على بوابة وزارة التربية، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مُسبقًا.

بعد تسجيل الدخول، اضغط على أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختر “نتائج الصف الحادي عشر” من القائمة المنسدلة.

أدخل الرقم المدني الخاص بالطالب بدقة.

أدخل الرقم التسلسلي للطالب كما هو موضح في سجلات وزارة التربية.

تأكد من مراجعة جميع البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

اضغط على زر “بحث”.

سوف تظهر لك نتائج الطالب على الشاشة، بما في ذلك درجاته في جميع المواد الدراسية.

يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من النتيجة بعد طباعتها أو حفظها إلكترونيًا في حال واجهت أي صعوبة في عملية الاستعلام عن النتائج، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء في وزارة التربية الكويتية على الأرقام المُخصصة لذلك.