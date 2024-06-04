صرف 2500000 دينار مصرف الرافدين!.. البدء في توزيع سلف للعراقيين شامل الموظفين والمتقاعدين

يرغب ملايين المواطنين في العديد من المحافظات العراقية، بالحصول على قروض وسلف ميسرة من مصرف الرافدين، مما يعمل المصرف على إطلاق العديد من السلف أمام المواطنين والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة، في إطار أن يتم الحصول عليها مع توفير كافة الإجراءات والتسهيلات الخاصة بالتقديم على السلفة وكذلك العمل على سداد القرض على أطول فترة ممكنة، ويمكنك التعرف على أهم الإجراءات التي من خلالها يمكنك الحصول على السلف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل الحصول على سلف الرافدين

أما عن الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على سلف الرافدين، التي تصل قيمتها لـ 25 مليون دينار عراقي وقد تكون 500 مليون دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

يُرجى أن يتم الذهاب إلى اقرب فرع من فروع مصرف الرافدين في العراق.

أو أن تدعم إلى موقع مصرف الرافدين الرسمي عبر الإنترنت.

ثم يتم الإطلاع على كافة الأحكام والمعايير المفروضة من قبل المصرف.

مع تحديد قيمة السلفة التي ترغب في الحصول عليها.

ليتم ملء استمارة طلب الحصول على السلفة إلكترونيًا.

إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب الحصول على السلف.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم تقديم الطلب إلى القائمين على المصرف.

طلب الحصول على السلف من الرافدين

حدد مصرف الرافدين، ألية القيام بسداد السلف المنوط بها لجميع الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل على استقطاع السلفة إلكترونية سواء من راتب المتقاعد أو مكافأة نهاية خدمة، كما يقوم العميل بتحديد الألية الخاصة بسداد الأقساط، ويتم إطلاق السلفة في هيئة وجبات من وقت إلى أخر لكي يتعرف عليها الجميع.