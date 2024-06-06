ضيف ولادك بسرعة.. خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

في تصريحاته الأخيرة أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي عن إمكانية زيادة الدعم المقدم للمواطنين على بطاقات التموين بأكثر من 50 جنيها شهريا، جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON مساء السبت، وأشار مصيلحي إلى أنه لا يستطيع في الوقت الحالي التأكيد على إمكانية إضافة المواليد وزيادة دعم بطاقات التموين ليتجاوز 50 جنيها شهريا، ولكنه أوضح أنه في حال تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم فقد تتم دراسة زيادة هذا الدعم دون التأثير سلبا على الموازنة العامة.

إضافة المواليد وزيادة دعم بطاقة التموين

فيما يخص عملية إضافة المواليد وزيادة دعم بطاقات التموين وضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال جائحة كورونا، قد أدت إلى تأجيل إجراءات زيادة عدد المواليد المسجلين على تلك البطاقات بعد الحصول على الموافقة اللازمة.

ذكر مصيلحي أنه تم استثناء بعض الفئات الأكثر احتياجا من هذا التأجيل بما في ذلك المواليد الذين يتلقون الضمان الاجتماعي ومستفيدي برنامج التكافل والكرامة وأبناء الشهداء إضافة إلى الحالات الخاصة التي تحتاج إلى الدعم الحكومي.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

يمكن تلخيص خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 كما يلي: