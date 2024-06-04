رابط الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2024 وموعد ظهورها

بدأ العديد من الطلاب والطالبات يتساءلون بشكل كبير عن موعد صدور نتائج الصف التاسع في سوريا، حيث إنها من أهم المراحل الدراسية ضمن شهادة إتمام التعليم الأساسي، وقام بتأديتها لهذا العام نحو 283704 طالب وطالبة، مع تهيئة المناخ الملائم الدائم أمام الطلبة بمختلف المدن والمناطق في سوريا، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لظهورها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى ظهور نتائج التاسع سوريا 2024؟

وأوضحت وزارة التربية السورية، أن موعد نتائج الإمتحانات المتوقع إعلانه عبر موقع الوزارة، سيكون في اواخر شهر يوليو القادم، خاصة وأن أوراق الإمتحانات تكون أعمال التصحيح والمراجعة المستمرة والواضحة، لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءهم في الإمتحانات، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بفتح باب التظلم لإعادة المراجعة مرة أخرى بالنسبة للطلبة المتضررين من نتائجهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024

ويمكنك الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا وبمختلف المحافظات، أمام جميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور، لمعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا للخطوات الأتيه:-