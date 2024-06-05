هتقبض قبل العيد.. سلم رواتب الموظفين بالعراق 2024 بعد الزيادة اعرف هتقبض كام؟؟

أعلنت وزارة المالية العراقية عن قرار هام يخص العديد من المواطنين العراقيين إذ قامت الوزارة بالكشف عن زيادة في رواتب الموظفين بالعراق العاملين في القطاع العام وتأتي هذه الزيادة بهدف تحسين دخلهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الخدمات لذلك ينصح بمتابعة الفقرات التالية لمعرفة تفاصيل سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة المقررة.

قرار وزارة المالية الخاص برواتب الموظفين بالعراق 2024

تم عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء في العراق مؤخرا وأثمر الاجتماع عن اتخاذ قرار هام لزيادة رواتب الموظفين بالعراق بنسبة تصل إلى 50% من الراتب الأساسي وأعلنت وزارة المالية أنها بدأت في تنفيذ هذا القرار حيث ستطبق الزيادة الجديدة اعتبارا من هذا الشهر كما أوضحت الوزارة أن نسبة الزيادة ستختلف حسب الدرجة الوظيفية والراتب الذي يتقاضاه الموظف.

سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة 2024

تم الإعلان عن سلم الرواتب الجديد للمتقاعدين في دولة العراق بعد الزيادة لذلك سنقوم بتوضيح قيمة الرواتب الجديدة كما يلي:

بلغ راتب الموظف من الدرجة الأولى مليون ومائة ألف دينار عراقي وذلك بعد إضافة الزيادة.

أصبح راتب موظف الدرجة الثامنة 819 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

بلغ راتب موظف الدرجة التاسعة 727 ألف دينار بعد أن تمت الزيادة.

أصبح راتب الدرجة العاشرة بعد الزيادة 650 ألف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

يمكن الآن لجميع الموظفين في دولة العراق الاستعلام عن رواتبهم بعد الزيادة التي ستضاف إلى رواتب هذا الشهر من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية يتعين على الموظفين التسجيل في الموقع وإدخال جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على خيار الاستعلام عن رواتب العاملين والموظفين سيعرض لهم قائمة توضح قيمة الراتب قبل وبعد الزيادة.