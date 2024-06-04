طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 ورابط التجديد eccp.poste.dz

يرغب العديد من المواطنين في مختلف ولايات دولة الجزائر، من القيام بتجديد البطاقة الذهبية أمام كافة المستفيدين، وذلك عبر موقع البريد الجزائري، عقب انتهاء صلاحية هذه البطاقة، ويكون ذلك بعد نهاية الشهر المدون على البطاقة لتُصبح غير سارية في اليوم التالي، ويمكنك القيام بإنهاء كل هذه الإجراءات إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر

وهناك بعض الخطوات لكي تقوم بتجديد البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، عقب الإنتهاء من صلاحيتها، وفقًا لما يلي:-

يُرجى التوجه إلى موقع البريد الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيار خدمة تجديد البطاقة الذهبية.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات الشخص المستفيد والحاصل على البطاقة.

اختيار نوع البطاقة بعد ذلك.

ليتم ملء كافة المعلومات الخاصة بطلب تجديد البطاقة أو التقديم عليها.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب” أو “التجديد”.

ما هي شروط البطاقة الذهبية في الجزائر؟

وعن الشروط التي يجب وأن تتوفر في كافة الراغبين بالحصول على البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، ما يأتي:-