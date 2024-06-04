“هيقبل من كام؟” تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد الاعدادية.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية وجميع المحافظات

بعد ظهور نتيجه الشهادة الاعدادية في مختلف محافظات مصر، بدأت عمليات البحث تتوجه وتتكاثف حول معرفة تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات، حيث تعتبر مدارس الثانوية العامة هي المرحلة التالية لمرحلة الاعدادية والتي يفضلها أغلب الطلاب واولياء الأمور رغبة في الالتحاق بالجامعات، على الرغم من وجود العديد من البدائل في مصر الآن، كالمدارس الفنية ومدارس التمريض، وكذلك مدارس الطاقة النووية ومدارس التكنولوجيا وغيرها من الخيارات المتاحة لطلاب الشهادة الاعدادية، الا انه مازال حلم الالتحاق بالثانوية العامة ودخول الجامعة حلم يراود الجميع.

تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات

أيام قليلة ويتم الانتهاء رسميا من اعلان نتيجه الشهادة الاعدادية لنهاية العام الدراسي 2024/2023 في كافة المحافظات المصرية، وبعدها يتم تحديد التنسيق الخاص بدخول مدارس الثانوية العامة التي يبحث عنه الاف من الطلاب واولياء الأمور حيث يتم تحديد التنسيق وفقا للكثير من العوامل التي تحددها الوزارة، لعل من أبرزها هو الموقع الجغرافي ومتوسط مجموع الطلاب ونسبة النجاح في كل محافظة مقارنة بعدد المدارس المتاحة فيها، ومن المتوقع أن يكون التنسيق في بعض المحافظات كالآتي:-

القاهرة: متوقع أن يكون التنسيق ما بين 240 إلى 250 درجة.

الجيزة: يتراوح ما بين 215 إلى 220 درجة.

الإسكندرية: يتوقع أن يكون التنسيق ما بين 220 إلى 225 درجة.

وفور إعلان نتيجة التنسيق في أي محافظة سنقوم بالإعلان عنها من خلال هذا المقال فتابعوا معنا.

نتيجه الشهادة الاعدادية جميع المحافظات 2024

وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى انه تم تخصيص رابط الكتروني من قبل وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات، من خلال الآتي:-