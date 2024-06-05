بخطوات سهلة هتحجز وهتستفيد.. كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

أصبح من الممكن الآن حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 بشكل إلكتروني حيث تعتبر هذه البطاقة من الوثائق الرسمية المهمة والأساسية للمواطنين العراقيين لذلك قامت الحكومة بتوفير هذه الخدمة عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على المواطنين الذين يرغبون في حجز البطاقة وتم تخصيص موقع معين لإجراء عملية الحجز إضافة إلى توضيح بعض الشروط الضرورية للحجز لكي يتمكن المواطن من حجز البطاقة بكل سهولة ودون أي مشاكل.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

هناك مجموعة من الخطوات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وتتم هذه الخطوات من خلال الموقع الخاص بمديرية الشؤون و سنوضح لك فيما يلي هذه الخطوات لضمان قيامك بحجز البطاقة بنجاح بالشكل التالي:

ادخل إلى مديرية الشؤون المختصة بالبطاقة الوطنية الموحدة.

اختر الخدمة المتعلقة بالبطاقة الوطنية من الموقع.

ملء الاستمارة الخاصة بالبطاقة الوطنية من خلال الصفحة الرئيسية.

وضع رقم هاتف الشخص المتقدم.

إرفاق الوثائق المطلوبة لقبول الطلب مع البطاقة الوطنية.

التحقق من الأوراق والمعلومات المدخلة.

اضغط على الزر المخصص للإرسال.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

لكي تتمكن من حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 يجب أن تستوفي بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي: