“ملفات pdf” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق عبر منصة مظلتي

يرغب الكثير من المواطنين في العراق في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 قد نالت محل بحث واهتمام الكثيرين، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة، كما لم تحدد موعد صدورها هذا الدعم يحظى باهتمام كبير، لأنه مخصص للمحتاجين وذوي الدخل المحدود لتمكينهم من عيش حياة كريمة، وفي ثنايا هذا المقال سنوضح لك كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدة وشروط الاستفادة منها.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن للمستفيدين التعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة 2024 في جميع المحافظات العراقية عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض وهي منصة مظلتي، فقد تم اعتماد هذه المنصة للاستعلام، وتتم خطوات الاستفسار من خلالها على النحو التالي:

سجل الدخول إلى منصة مظلتي.

اضغط على الخانة المخصصة لقسم هيئة الرعاية.

انقر على الحقل المخصص أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

اضغط على المحافظة التي يقطن فيها المستعلم.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة في النموذج وتشمل الرقم القومي واسم الشخص المستعلم.

اضغط فوق الأيقونة الخاصة بالبحث.

ستتمكن بعد ذلك فورا من عرض الكشوف وتنزيلها بسهولة على جهازك.

افتح هذه الملفات وابدأ بالبحث فيها عن اسم الشخص المطلوب.

سوف تظهر لك نتيجته وما إذا كان قد تم قبوله أم لا.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية عن الشروط اللازمة للاستفادة من دعم الرعاية للمساعدة في دعم الفئات ذات الدخل المنخفض، فيما يلي نوضح لك هذه الشروط كما هو موضح في النقاط التالية: