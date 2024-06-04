“هتاخد من كام في%” توقعات تنسيق الثانوية العسكرية 2024 بعد الاعدادية وشروط التقديم

يزداد البحث على محركات البحث المختلفة عن تنسيق الثانوية العسكرية 2024، حيث إن المدارس العسكرية من الأشياء الممتازة وذلك للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على وظيفة عسكرية، ويمكن للطلاب والطالبات التقدم بعد الشهادة الإعدادية، وهناك العديد من الشروط والأوراق التي يجب توافرها من أجل التقديم في مدارس الثانوية العسكرية 2024.

تنسيق الثانوية العسكرية بعد الاعدادية

يرغب الكثير من الطلاب في دخول مدارس الثانوية العسكرية ولكل محافظة تنسيق خاص بها، وأعلنت وزارة الدفاع عن تنسيق المدارس العسكرية في المحافظات، وتتمثل فيما يأتي:

تأخذ محافظة كفر الشيخ من 220 درجة.

تأخذ محافظة شمال سيناء من 230 درجة.

تأخذ محافظة الشرقية من 228 درجة.

تأخذ محافظة المنيا نت 212 درجة.

تأخذ محافظة القليوبية من 215 درجة.

تأخذ محافظة السويس من 222 درجة.

تأخذ محافظة المنوفية من 223 درجة.

تأخذ محافظة الفيوم من 218 درجة.

تأخذ محافظة جنوب سيناء من 225 درجة.

قائمة المدارس الثانوية العسكرية 2024

هناك العديد من المدارس الثانوية العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وهناك مدارس خاصة بالبنين ومدارس خاصة بالفتيات، ومن تلك المدارس مت يأتي:

مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية العسكرية في المرج البحرية بالقاهرة للبنين.

مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية في الدرب الأحمر بالقاهرة للبنين.

مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية العسكرية في السيدة زينب بالقاهرة للبنين.

مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العامة في السيوف البحري بالإسكندرية للبنين والبنات.

مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية في الدقي بالقاهرة للبنين.

مدرسة السادات الثانوية العسكرية في الإسماعيلية للبنين.

شروط مدارس الثانوية العسكرية

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم في المدرسة الثانوية العسكرية، وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي: