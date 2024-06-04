فرح أطفالك في الاجازة.. اضبط تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة وسلي طفلك بأغاني لولو

تقدم قناة وناسة خدمة مميزة ومتنوعة لمشاهديها حول العالم، حيث تعتبر منصة رائدة في عرض محتوى ترفيهي يتناسب مع جميع الأطفال، تتميز قناة وناسة بتقديم برامج متنوعة تشمل على البرامج الترفيهية، والبرامج الوثائقية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلة لقضاء وقت ممتع، من خلال تنوع محتواها وجودة بثها، تحظى قناة وناسة بشعبية كبيرة بين المشاهدين، وتستمر في جذب جمهور جديد من مختلف الثقافات والخلفيات.

بفضل رؤيتها الاستراتيجية واهتمامها بتقديم المحتوى الجذاب، تعد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات التي تلعب دورا هاما في عالم الترفيه.

تردد قناة وناسة عرب سات

تم إطلاق قناة وناسة الجديدة على القمر الصناعي العرب سات، لتلبية احتياجات المشاهدين العرب في مختلف أنحاء المنطقة، وتشهد القناة إقبالاً كبيراً منذ بداية بثها، مما يؤكد على نجاحها وشعبيتها، ويعد تردد قناة وناسة على العرب سات من أهم العوامل التي تسهم في وصول القناة لأكبر عدد من المشاهدين، وتقدم القناة محتوى متنوعاً يشمل برامج ترفيهية، ثقافية، وتوعوية، مما يجذب شريحة واسعة من الجمهور، اضبطها على التردد التالي:

التردد : 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة نايل سات

شاهد قناة وناسة الشهيرة على ترددها الجديد لعام 2024، والذي سيكون مصممًا خصيصًا لفئة الأطفال، تقدم قناة وناسة محتوى هادف يمكنك متابعته من خلال التردد التالي:

الوصف التردد القمر الصناعي Nilesat 2024 التردد 11475 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

بهذا التحديث، تسعى قناة وناسة إلى تلبية احتياجات وتفضيلات جمهورها الصغير، وتعزيز دورها كوجهة مفضلة للترفيه والتعليم للأطفال في الوطن العربي.