الماسك البديل لسيروم البشرة بالكركم تفتيح ونضارة وتقشير بدون التهابات

تتعدد طرق تفتيح البشرة ولكنه لا يدوم حيث تعتمد تلك الطرق على التفتيح اللحظي للبشرة وعادة ما يتم تأكسدها مرة أخرى سريعا نتيجة الاعتماد على مواد غير طبيعية ومنتجات مصنوعة من الكيماويات والتي تلحق ببشرتك الأمراض والجفاف بعد الاستمرار على استخدامها لفترات طويلة، ولذلك نوفر لكي اليوم البديل الصحي لـ سيروم البشرة الطبيعي بالكركم، وإليكي تفاصيل الوصفة لسر نضارة بشرتك من أول استخدام.

ماسك الكركم والعسل والحليب

فوائد الماسك:

يساعد على تحسين صحة البشرة.

والعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي.

كما يعمل على إزالة البقع الداكنة.

تعمل وصفة الكركم والعسل على حماية البشرة من أضرار للشمس.

يحميكي من التصبغات الناتجة عن التعرض لموجات الحرارة يوميا.

يجعل البشرة ناعمة ونضرة.

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الحليب.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات معا في وعاء مخصص لعمل وصفات البشرة حتى يمكنك الحصول على ماسك متجانس.

ثم يتم تطبيق ذلك الخليط على بشرة الوجه والرقبة مع ضرورة التوزيع الجيد لجميع المناطق ببشرتك.

ثم يترك الماسك لمدة 25 دقيقة ثم تشطف البشرة بالماء لإزالة آثار الماسك، ويجب من تكرار هذه الوصفة من إلى 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية لكي.

وصفة الكركم للقدمين

يحتوى مطحون الكركم على خصائص مرطبة ومقاومة للميكروبات مما يفيد في علاج تشققات الكعبين، ويمكنك الاستفادة من أحد الوصفات باستخدام الكركم من خلال القيام بالآتي: