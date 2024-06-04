آخر توقعات تنسيق الثانوية العامة بعد 3 اعدادي في جميع المحافظات (بالدرجات)

لقد ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات ولقد ارتفعت معدلات النجاح في تلك المحافظات ولذلك هناك حالة من القلق والتوتر تصيب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، حيث إنهم ينتظرون دخول الثانوية العامة، ولذلك يتساءل الكثير منهم عن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام، وخاصة بعد ارتفاع معدلات النجاح ومن المتوقع أن يكون التنسيق قريبا من العام الماضي.

موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة

يرغب الكثير من الطلاب والطالبات في معرفة موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة وخاصة بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في العديد من المحافظات مثل محافظة الجيزة ولقد كانت نسبة نجاح الطلاب مرتفعة ولذلك من الممكن أن يرتفع تنسيق الثانوية العامة لهذا العام، وسوف يتم الإعلان عن التنسيق بعد أن تظهر النتائج في جميع المحافظات.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

من الممكن أن يكون تنسيق الثانوية العامة لهذا العام بين 245 وحتى 247 درجة ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة وهناك محافظات لم تظهر نتيجتها حتى الآن ولذلك يعاني الطلاب من خالة قلق شديدة، وتأتي توقعات التنسيق كالآتي:

يأتي التنسيق في محافظة القاهرة من 245 حتى 247 درجة.

يأتي التنسيق في محافظة القليوبية من 240 درجة.

يأتي التنسيق في محافظة الغربية من 236 درجة.

يأتي التنسيق في محافظة أسيوط من 240 درجة.

يأتي التنسيق في محافظة الجيزة من 218 درجة.

يأتي التنسيق في محافظة الشرقية من 238 درجة.

يأتي التنسيق في محافظة المنيا من 230 درجة.

يأتي التنسيق في محافظة الإسماعيلية من 230 درجة

يأتي التنسيق في محافظة المنوفية من 230 درجة.

يأتي التنسيق في محافظة الإسكندرية من 225 درجة.

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2024/2025

هناك العديد من الأوراق التي يتم تقديمها من أجل التسجيل في الصف الأول الثانوي، وتتمثل فيما يأتي: