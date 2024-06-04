100 دولار بكام دينار؟.. سعر الدينار العراقي أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

مع بداية تعاملات اليوم المصرفية، استقر سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في العديد من المصارف العاملة في الدولة، خاصة بعد أن شهد الدينار ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي للدولة، ولذا سنتعرف معًا على أسعار العملات، خلال السطور التالية.

سعر الدولار أمام الدينار في العراق

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات التي من بينها الدولار أمام الدينار العراقي، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الـ100 دولار إلى 131,004.00 دينار تقريبًا.

بينما سجل سعر الـ 200 دولار اليوم الثلاثاء نحو 262,008.00 دينار.

إضافة إلى وصول سعر الـ 20 دولار وصل لـ26,200.80 دينار.

فضلاً عن أن سعر الـ 5 دولار سجل 6,550.20 دينار.

كما وصل سعر الـ 50 دولار عند 65,502.00 دينار.

هذا وأن سعر 10 دولار بلغ 13,100.40 دينار.

في حين سجل سعر الـ 1000 دولار نحو 1,310,040.00 دينار.

سعر الدولار أمام الجنيه

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية إلى 47.25 جنيه، بالإضافة إلى أنه في حالة قيامك بتغيير 25 دولار فيصل سعرها إلى 1200 جنيه تقريبًا، مع اختلاف في قيمة العملة على مدار اليوم وبمختلف البنوك الحكومية والخاصة، وشهد الجنيه انخفاضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة أمام الدولار، نتيجة نقص العملة الأجنبية في العديد من البنوك، وتراجع معدل الناتج المحلي للدولة، بالإضافة إلى بعض الديون التي أثرت على العملة المحلية.