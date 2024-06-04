جهزي الشربات الكل هيفرح.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

مازال الطلاب في حالة ترقب لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 لأن النتائج ظهرت في عدة محافظات الايام الماضية في معظم محافظات مصر، القاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية وبورسعيد والشرقية ودمياط وشمال شيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وكفر الشيخ، حيث كشفت المدرية التعليمية بمحافظة الفيوم على اقتراب انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى الإدارات التعليمية

ومن المقرر ان تظهر النتائج بعد الانتهاء مباشرةً، حيث سجل حضور الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني عدد كبير من الطلاب ولذلك يحرص الكنترول على ان تتم اعمال التصحيح بمنتهى الدقة، والسرعة في هذا الأمر لا يفيد الطالب بل يمكن ان تحدث أخطاء وهذا غير مرضي للغاية، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024

أشارت جميع المصادر التعليمية بمحافظة الفيوم أن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني جاري الانتهاء من تصحيحها ورصد الدرجات وسوف تتوفر نهاية هذا الأسبوع يوم الأربعاء أو يوم الخميس المقبل الموافق 6 من يونيو ولن تتأخر أكثر من ذلك وفور الانتهاء يتم اعتمادها من قبل اللواء أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وسط حضور فريق من مديرية التربية والتعليم ثم ترفع عبر بوابة المحافظة بشكل إلكتروني.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية

يتم تقسيم المجموع الكلي 140 لامتحانات الشهادة الإعدادية على 5 مواد أساسي وفقاً لما خصصت وزارة التربية والتعليم والتي تأتي على النحو التالي:.

40 درجة لمادة اللغة العربية والخط والإملاء.

30 درجة لمادة اللغة الانجليزية.

20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

30 درجة لمادة الرياضيات.

20 درجة لمادة العلوم.

ويصل مجموع الفصلين الأول والثاني 280 درجة ودرجة النجاح 140 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادى الفيوم الترم الثاني 2024

لبدء الاستعداد لاستخراج النتيجة إلكترونياً بعد الإعلان عنها واعتمادها بشكل رسمي عليكم اتباع مايلي: