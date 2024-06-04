تحميل جراند ثفت اوتو:5 عيش الفنتزيوتا وطير في المدن Grand Theft Auto V حملها ناو على جوالك(أندرويد + أيفـون)

قد يعتقد الكثير من الأشخاص أنهم في حاجه إلى بذل جهد كبير لتحميل لعبة جراند ثفت اوتو Grand Theft Auto V على الأجهزة الخاصة بهم أو أنهم يجب أن يتسعينوا ببعض المتاجر المتخصصة في تنزيل الألعاب والبرامج الإلكترونية على أجهزة الكمبيوتر، لكن وعلى خلاف ذلك فإن جميع محبي الألعاب الإلكترونية يستطيعون تحميل لعبة جراند ثفت اوتو على الجهاز الخاص بهم بشكل سريع عند اتباعهم لعدة خطوات بسيطة فقط لا غير.

تحميل لعبة جراند ثفت اوتو

احرص على اتباع الخطوات المذكورة في الأسفل بشكل صحيح حتى تتمكن من تحميل لعبة جراند ثفت اوتو Grand Theft Auto V على جهازك بشكل صحيح:

كخطوة أولى يجب عليك البحث عن رابط الموقع الرسمي الخاص بلعبة جراند ثفت اوتو من على الإنترنت حتى يظهر أمامك الرابط الصحيح.

وبعد ذلك اضغط على الرابط وسيتم نقلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للموقع والتي تحتوي على خيار (تنزيل).

اضغط على هذا الخيار وقم بقراءة كافة الشروط والأحكام بشكل جيد ثم اضغط موافقة.

وبعد انتهاء عملية التنزيل سيتم تثبيت اللعبة بشكل تلقائي وستجد أيقونتها على جهازك.

ولذلك قم بالضغط على الأيقونة حتى تدخل إلى اللعبة وفي النهاية سجل الدخول إلى حسابك عليها.

متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت اوتو على الكمبيوتر

المتطلبات الأساسية:

معالج intel core 2 quad q6600 بسرعة 2.4 جيجا هرتز أو معالج AMD Phenom 9850 Quad-Core بسرعة 2.5 جيجاهرتز.

رامات يصل حجمها إلى 4 جيجابايت على الأقل.

نظام التشغيل ويندوز 8 أو 8.1 أو ويندوز 7 ولكلا منهما معمارية 64Bit

مساحة التخزين 65 جيجابايت.

كارت الشاشة NVIDIA GeForce 9800 GT 1’B أو AMD Radeon HD 4870 1GB.

المتطلبات التي ينصح بها: