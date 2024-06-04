“وزارة المالية”.. انتهاء صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 الاردن

بدأت وزارة المالية الأردنية، منذ يوم 26 من الشهر الماضي في صرف رواتب الموظفين داخل كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي شملت كافة العاملين في الدولة، في إطار الحصول على حياة كريمة، بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق كل الزيادات الجديدة في أقرب وقت، لضمان الحصول عليها من قبل الموظفين والعاملين في الدولة، خاصة مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة

أوضحت وزارة المالية، أن صرف رواتب الموظفين يوافق يوم 26 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى أنه في حالة إذا وافق إجازة يتم تحديد موعد استلام جديد، حتى يتمكن كافة الموظفين من الحصول على رواتبهم بالزيادات الجديدة، دون أي مشكلات أو عقبات تذكر، مع العلم أن الوزارة والحكومة الأردنية حريصة على إيداع المستحقات المالية في الموعد الرسمي دون أي إخلال به.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

ويمكنك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة، وفقًا للخطوات التالية:-