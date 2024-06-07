“مغامرات وضحك 23 ساعة”.. أجدد تردد قناة توم وجيري 2024.. نزلها وسلي أطفالك

بعدما قامت إدارة قناة توم وجيري بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل إضافة بعض التحسينات والتعديلات على القناة في من ناحية الجودة وبث الصوت والصورة، ولهذا ازداد بحث أولياء الأمور عن تردد القناة الجديد من أجل إضافتها وتشغيلها للأطفال، وقد حققت قناة توم وجيري شعبية كبيرة خلال الآونة الأخيرة وصارت محل اهتمام كبير من جميع الأطفال، وذلك لما تتميز به من محتوى ممتع ومسلي، فقد أصبحت مصدر الترفيه الأول الذي يعشقه الأطفال، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على ترددات قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية وكيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات

تعتبر قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال المميزة التي يحبها جميع الأطفال الصغار لما تتميز به من مميزات عديدة، فهي تقدم محتوى مميز وفريد وفي نفس الوقت آمن ومناسب للأطفال الصغار حيث يتم مراجعة المحتوى بالكامل بواسطة فريق مختص لضمان سلامة الأطفال، وتوفر القناة العديد من البرامج والعروض الترفيهية والتربوية والتعليمية المتنوعة لتساعد الأطفال على التعلم والتطور، ذلك بالإضافة إلى البرامج والأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال، ويمكنكم إضافة قناة توم وجيري إلى جهاز التلفزيون الخاص بكم والاستمتاع بالمحتوى المميز لأطفالكم من خلال إدخال بيانات التردد التالية:

التردد: 12149

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD

خطوات إضافة قناة توم وجيري إلى جهاز الاستقبال

يمكن للآباء والأمهات إضافة قناة توم وجيري على التلفزيون من أجل أطفالهم، من خلال اتباع الخطوات التالية: