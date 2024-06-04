ظهرت بالدرجات الإســم ||نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية برقم جلوسك

تستمر وزارة التربية والتعليم في العمل على اعتماد نتائج جميع المحافظات في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث قد أنتهى الطلاب من امتحانات نهاية العام الدراسي خلال الشهر الماضي وبدأت من بعد ذلك عمليات تصحيح الأوراق على مستوى جميع محافظات الجمهورية ولهذا تم الإسراع بالإعلان عن النتائج قبل احتفال مصر بحلول عيد الأضحى المبارك المنتظر قدومه خلال الشهر الحالي، ولذلك وفرنا لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس حتى يكون الطلاب قادرين على استخراج نتائجهم إلكترونيا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

من الأخبار التي تم التصريح بها بشكل رسمي من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية منذ ايام أن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 قد تم اعتمادها رسميا ويتم مرورها بمرحلة الكنترول حتى يتم رفعها على منصة التعليم الأساسي لمحافظة الغربية حتى يكون هؤلاء الطلاب قادرين على استخراج نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس فقط، وبالفعل تم الإعلان عن النتاج عبر المنصة حيث يمكن الاستعلام عنها بسهولة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

إذا كنت من طلاب محافظة الغربية يمكنك الآن الدخول إلى منصة وزارة التربية والتعليم الرسمية والاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع “ التعليم الأساسي لمحافظة الغربية“.

ومن الخيارات الواضحة أمامك اضغط على زر “الخدمات التعليمية”.

ومن تلك القائمة قم بالضغط على أيقونة ” نتيجة الشهادة الإعدادية” وانتظر قليلا.

وبعدها عليك بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات أمامك (الاسم – رقم الجلوس).

وبعد مراجعة ما تم كتابته اضغط على زر “استعلام” وسيتم اطلاعك على نتيجتك مباشرة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

هناك توزيع ثابت لدرجات طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في مصر ويمكننا التعرف على توزيع الدرجات من خلال الآتي: