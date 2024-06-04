زيادة 700 ألف دينار!.. وزارة المالية تزف بُشرى سارة للمتقاعدين في العراق 2024.. بدء توزيع الزيادة الجديدة مصرف الرافدين

بعد أن تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق، أصبح جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية يتساءلون بشكل متكرر، عن موعد تطبيق هذه الزيادة، التي وصلت حديثًا لـ 200 ألف دينار عراقي، فضلاً عن أن هذه الزيادة تُساهم إلى حد كبير في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي وملائم، يمكنك الحصول على هذه الزيادة في أقرب وقت وعقب إعلان وزارة المالية ومصرف الرافدين بالبدء في التوزيع.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين

لم يتم تحديد موعد محدد لصرف الزيادة الجديدة الخاصة برواتب المتقاعدين في العراق، إلا أن مجلس الوزراء يقوم في الوقت الحالي بالتصويت عليها، مما تضمن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 700 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تعد الثانية خلال هذا العام، بعد أن تم رفعها لـ 500 ألف دينار عراقي، على أن يحصل عليها جميع المشتركين في الهيئة الوطنية للتقاعد، وإمكانية العمل على صرفها من مختلف فروع مصرف الرافدين.

كيف أستعلم عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات حتى تقوم بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد رفع الحد الأدنى للرواتب، وفقًا لما يلي:-