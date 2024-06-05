“ماما جابت بيبي”.. ثبته الان واستمتع بأجمل أغاني الاطفال.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي نايل سات

يرغب الكثيرون في معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، إذ أن قناة طيور الجنة للأطفال هي واحدة من أفضل وأشهر قنوات الأطفال الموجودة في جميع أنحاء دول الوطن العربي، تأسست القناة منذ عام 2005 فهي من القنوات الرائدة في مجال تقديم المحتوى الهادف والمميز الموجه للأطفال العرب، ومن أهم مميزات القناة والذي ساهم في زيادة شعبيتها هو أنها تركز على تقديم البرامج والمحتوى التربوي والتعليم بأسلوب ممتع ومسلي في نفس الوقت، فهي تجمع بين كل من الترفيه والتعليم بطريقة جذابة وفريدة، هذا بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد وأفلام الرسوم المتحركة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 الجديد

مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو الإنسان ولهذا يجب أن يهتم الآباء والأمهات بما يكتسبه الطفل من المحيط حوله، حيث أن الطفل لديه قدرة كبيرة على استيعاب كم كبير من المعلومات من حوله، ولهذا يسعى الآباء والأمهات إلى توجيه أطفالهم لمشاهدة المحتوى الهادف والتربوي، من أجل تعزيز القيم الإيجابية لديهم ومشاهدة المحتوى التعليمي المميز، وإليكم ترددات قناة طيور الجنة الجديدة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

التردد: 11285

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على عرب سات

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكنكم إضافة قناة طيور الجنة بكل سهولة إلى قنوات التلفزيون الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات التالية: