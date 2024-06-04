“هُنـــا epedu.gov.iq” رابط نتائج الثالث المتوسط دور اول في البصرة وبغداد 2024

زادت عمليات البحث في الوقت الحالي، حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات التي من بينها البصرة وبغداد، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية شددت على كافة المديريات ومختلف اللجان المعنية بالتصحيح والمراجعة، بالبدء مباشرة في أعمال التصحيح التي يتم بعدها رصد الدرجات بكل دقة ووضوح تام، لضمان حول الطلاب على الدرجات الخاصة بهم في كل مادة دراسية.

رابط نتائج الثالث المتوسط دور أول

وأطلقت وزارة التربية العراقية، الموقع الرسمي الخاص به للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور وجميع المراحل والصفوف الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الطلابية الأخرى، التي من خلالها يمكن لكل طالب إنهاء الإجراءات الخاصة به بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مقر سواء كانت مدرسة أو مديرية، بالإضافة إلى إمكانية فتح باب الإعتراضات مباشرة عقب الإعلان عن النتائج والعمل على رفعها بشكل رسمي.

تقديم اعتراض نتائج الثالث المتوسط

ويمكنك كذلك العمل على تقديم اعتراض على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات التي تظهر بها النتائج، وفقًا للخطوات التالية:-