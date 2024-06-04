“هُنـــا epedu.gov.iq” رابط نتائج الثالث المتوسط دور اول في البصرة وبغداد 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“هُنـــا epedu.gov.iq” رابط نتائج الثالث المتوسط دور اول في البصرة وبغداد 2024
نتائج الثالث متوسط

زادت عمليات البحث في الوقت الحالي، حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات التي من بينها البصرة وبغداد، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية شددت على كافة المديريات ومختلف اللجان المعنية بالتصحيح والمراجعة، بالبدء مباشرة في أعمال التصحيح التي يتم بعدها رصد الدرجات بكل دقة ووضوح تام، لضمان حول الطلاب على الدرجات الخاصة بهم في كل مادة دراسية.

رابط نتائج الثالث المتوسط دور أول

وأطلقت وزارة التربية العراقية، الموقع الرسمي الخاص به للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور وجميع المراحل والصفوف الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الطلابية الأخرى، التي من خلالها يمكن لكل طالب إنهاء الإجراءات الخاصة به بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مقر سواء كانت مدرسة أو مديرية، بالإضافة إلى إمكانية فتح باب الإعتراضات مباشرة عقب الإعلان عن النتائج والعمل على رفعها بشكل رسمي.

"هُنـــا epedu.gov.iq" رابط نتائج الثالث المتوسط دور اول في البصرة وبغداد 2024
“هُنـــا epedu.gov.iq” رابط نتائج الثالث المتوسط دور اول في البصرة وبغداد 2024

تقديم اعتراض نتائج الثالث المتوسط

ويمكنك كذلك العمل على تقديم اعتراض على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات التي تظهر بها النتائج، وفقًا للخطوات التالية:-

  • أن يتم التوجه لموقع وزارة التربية.
  • ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني.
  • اختيار المرحلة الدراسية فيما بعد.
  • ليتم القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب مع تحديد المحافظة المقيم بها.
  • الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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