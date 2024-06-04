“جــاري الرفع” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر algharbiaedu.gov.eg

سويعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم وحديث الشارع المصري الآن حيث أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بعد قليل من الآن بعد أن أكدت كافة المصادر أنه تم الانتهاء رسمياً من كافة أعمال التصحيح المراجعة في جميع لجان الكونترول، لذلك نلاحظ وجود حالة من القلق والترقب على وجوه المئات من الطلبة والطالبات والأهالي في مختلف أنحاء محافظة الغربية استعدادا لاستقبال النتيجة، واليكم المزيد من التفاصيل..

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية انه جاري الآن ارسال درجات طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي ليتم اعتمادها والتصديق عليها بشكل رسمي، ليتم بعد ذلك رفعها مباشرة عبر الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي، أو عبر موقع نتيجة نت الذي أتاحته المديرية للتسهيل على الطلاب والأهالي في استخراج الدرجات، وتجدر الإشارة أنه كشف مصدر مسؤول أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 جاءت مبشرة بشكل كبير هذا العام إذ تخطت نسبة النجاح 70%، ومن المنتظر أن يعتمد السيد المحافظ النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة وإعلان نسبة النجاح الرسمية وكذلك إعلان أسماء أوائل الاعدادية بالمحافظة على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2024 الترم الثاني

بمجرد الاعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 يمكنكم الاطلاع عليها بكل سهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات نذكرها في التالي:-