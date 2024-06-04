“من هنا” .. لينك الاستعلام عن كشوفات أسماء المقبولين في الإسكان العسكري بالأردن شهر يونيو 2024

يعد الحصول على قوائم أسماء المقبولين في الإسكان العسكري لشهر يونيو موضوعا متداولا بين الأردنيين، الذين يسعون لتحميل هذه القوائم بهيئة PDF على أجهزتهم المحمولة والاطلاع على كافة التفاصيل ذات الصلة، وقد أعلن مؤخرا عن شراكة بين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية لتقديم قروض الإسكان، مما يظهر التزامهم بمواكبة احتياجات المواطنين وضمان توفير خيارات سكنية ملائمة.

أسماء المقبولين في الإسكان العسكري يونيو 2024

للتحقق من قوائم أسماء المقبولين في الإسكان العسكري يونيو 2024 لشهر يونيو 2024، وضعت القوات المسلحة الأردنية الإرشادات التالية:

يتوجب على المستخدمين زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية الأردنية. بعدها يجب إدخال الرقم الوطني والرقم العسكري بدقة والتحقق من صحتهما. بعد التأكد من صحة البيانات، يتم النقر على زر الإرسال للمتابعة. يمكن الاطلاع على قوائم الأسماء المتعلقة بقروض الإسكان العسكري. للحصول على نسخة PDF من القوائم، ينقر على خيار “تحميل الأسماء”.

ما شروط استحقاق دعم الإسكان العسكري ؟

للتقديم على برنامج الإسكان العسكري الذي تقدمه الحكومة الأردنية لشهر يونيو 2024، يجب استيفاء المتطلبات الآتية:

الجنسية: يجب الحصول على الجنسية الأردنية.

الخدمة العسكرية: الانتساب للقوات المسلحة الأردنية.

مدة الخدمة: خدمة عسكرية لمدة لا تقل عن 16 عاما.

القروض السابقة: عدم الحصول على قروض إسكان من جهات رسمية في الماضي.

ما قيمة القروض المستحقة للإسكان العسكري

أعلنت مؤخرا عن مبالغ القروض المخصصة لبرنامج الإسكان العسكري للعام 2024، والتي تختلف وفقا لرتب الأفراد المؤهلين، يكون للرتب من ملازم أول إلى رائد وكذلك لرتبة رقيب أو مساعد أول، تقدر قيمة القرض بحوالي 15,000 دينار أردني، بينما لرتب المقدم والعقيد، تصل قيمة القرض إلى 30,000 دينار أردني، ويمكن هذا الدعم المستحقين من شراء وحدات سكنية تلائم احتياجاتهم الشخصية والعائلية، مساهما بذلك في تحقيق استقرار سكني ورفع مستوى الحياة.