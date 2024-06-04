الريال وموسم الحج.. الريال السعودي بكام مصري اليوم في البنوك المصرية بعد اخر تحديث

تم الإعلان اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، أن سعر الريال السعودي استقر في البنك الأهلي، بعد تراجع قدره 5 قروش في سعر البيع مقابل الجنيه المصري، وبناءً على ذلك، تم الإبلاغ عن استقرار سعر الريال السعودي أيضًا في البنك المركزي، تلقى هذا التحرك اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يعكس ثبات الأسعار استقرارًا نسبيًا في الأسواق المالية ويعكس تقلبات محدودة في العملة الوطنية.

الريال السعودي بكام مصري

تعد أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري متغيرة حسب البنوك المختلفة، حيث سجلت في بنك الأهلي الشراء بسعر 12.5886 جنيه والبيع بسعر 12.6166 جنيه.

في حين سجلت نفس الأسعار في بنك مصر.

بينما سجل البنك المركزي سعر الشراء 12.5876 جنيه والبيع 12.6245 جنيه.

أما في CIB، فقد سجل سعر الشراء 12.5606 جنيه والبيع 12.5977 جنيه.

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الريال السعودي في الصباح الباكر بسعر شراء 12.6135 جنيه وسعر بيع 12.6440 جنيه.

تلك الأسعار قد تتغير خلال اليوم تبعًا للتقلبات في سوق الصرف الدولي.

سعر اليورو مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم

في هذا اليوم الموافق 4 يونيو، يبلغ سعر اليورو مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي حوالي 4.0763 ريال سعودي، يعتبر هذا السعر مهم لأولئك الذين يرغبون في تبادل العملات أو القيام بعمليات تجارية مع العملات الأجنبية، يجب على الأفراد والشركات مراقبة تلك التغيرات في الأسعار لتحقيق أقصى استفادة من صفقاتهم المالية.

تحويل من الدينار الاردني الى الريال السعودي

عند تحويل الأموال من الدينار الأردني إلى الريال السعودي، يتم تحويل كل دينار أردني إلى 5.26 ريال سعودي، هذا يعني أنه عند تبديل مبلغ معين من العملة الأردنية إلى العملة السعودية، سيتم زيادة قيمته بمعدل تحويل محدد، من المهم مراعاة هذه النسبة عند إجراء أي عمليات تحويل العملات بين البلدين.