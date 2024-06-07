رابط مباشر “𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑”.. التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة وكالة عدل الرسمية

في ظل سعي الحكومة الجزائرية للنهوض بالشارع الجزائري و وقوفا بجانب الفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، ومن أجل توفير مسكن مناسب للمواطن الجزائري، قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 للعام الجاري 2024، وذلك عن طريق بوابة عدل الإلكترونية، و وفق بعض الشروط والضوابط التي أعلنتها الحكومة الجزائرية نوضحها في تقريرنا التالي.

سكنات عدل 3

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في سكنات عدل 3 يوجد بعض الخطوات التي لابد من إتباعها حسب ما أعلنته وكالة عدل الجزائرية نوضحها فيما يلي:

اولا: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوكالة عدل الإلكترونية.

ثانيا: كتابه إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: إختيار التسجيل في سكنات عدل 3 وتكملة إلاستمارة الموضحة بالبيانات الخاصة بالعميل كاملة ثم الضغط على إرسال.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

اعلنت الحكومة الجزائرية عن وجود بعض الشروط والضوابط التي لابد من إتباعها حتى يتمكن المواطن من التسجيل في سكنات عدل 3 وتلك الشروط هي: